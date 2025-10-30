Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 23:12

В двух районах Липецкой области объявили красный уровень воздушной тревоги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Усманском и Добринском районах Липецкой области объявлен красный уровень опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. Местным жителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность и следить за официальной информацией.

Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Усманского и Добринского МР, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

БПЛА
Липецкая область
Игорь Артамонов
сирены
