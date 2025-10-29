Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:18

Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Необходимо бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма», которая в действительности сужает их возможности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме «Женщины за сохранение традиций». По ее словам, подобные идеи под видом прогрессивных взглядов подменяют реальное понимание свободы и роли женщины в обществе, передает РИА Новости.

Нам нужно с этим бороться, с навязыванием идеологии, когда женщину заставляли думать, что она <...> только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины, — сказала Захарова.

По ее мнению, навязывают такую идеологию те, кто называет себя сторонниками свободы и равноправия, однако на деле ограничивает женщин. Захарова подчеркнула, что важно формировать среду, в которой естественные, проверенные временем возможности женщины займут свое место. Она отметила, что женщина может быть кем угодно и реализовать себя в любых сферах.

Ранее Захарова заявила, что некоторые российские журналисты, которых на Западе считают «носителями истины», на самом деле используют чужую информацию. По ее словам, настоящие корреспонденты, освещающие события в Донбассе, сталкиваются с физической опасностью, преследованиями, а некоторые из них погибают.

женщины
Мария Захарова
эгоизм
МИД
