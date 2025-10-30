Аэропорт Волгограда прекратил все полеты Росавиация: в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда на время прекратил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.

Кроме того, стало известно, что за девять дней с момента возобновления работы международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров. Ежедневно авиационное расписание пополняется новыми рейсами и направлениями.

До этого в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной также являлось обеспечение безопасности полетов.