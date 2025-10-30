Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 22:19

Аэропорт Волгограда прекратил все полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Волгограда на время прекратил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.

Кроме того, стало известно, что за девять дней с момента возобновления работы международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров. Ежедневно авиационное расписание пополняется новыми рейсами и направлениями.

До этого в московских аэропортах Внуково и Жуковский были временно остановлены все операции, связанные с приемом и выпуском воздушных судов. Причиной также являлось обеспечение безопасности полетов.

аэропорты
Волгоград
самолеты
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО за три часа уничтожили десятки украинских БПЛА
ВСУ дронами атаковали фермы «Мираторга» под Брянском
В Нью-Йорке ввели режим ЧС
Эрдоган раскритиковал Германию за позицию по Газе
В двух районах Липецкой области объявили красный уровень воздушной тревоги
Брат короля Британии потерял титул принца
«Бесконечный фильм ужасов»: адвокат Трунов о суде по теракту в «Крокусе»
Тысячи жителей Подмосковья остались без света и отопления
В США объяснили необходимость проведения испытаний ядерного оружия
Дроны ВСУ атаковали мирных жителей в Белгородской области
В Британии заявили, что «Золотой купол» бессилен против «Буревестника»
Аэропорт Волгограда прекратил все полеты
Подростки в России присоединились к опасному западному тренду
Минобороны ДНР прекратит свое существование
Минимум 60 000: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в 2025 году
Догхантеры отравили десятки собак в Подмосковье
Издевательства школьниц над пенсионером попали на видео
Москалькова рассказала, как защитить выплаты участникам СВО от мошенников
Преследовавший бывшую депутат выступил со встречным обвинением
Россиянам рассказали, как смытые в унитаз ватные палочки влияют на экологию
Дальше
Самое популярное
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.