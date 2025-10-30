В США зафиксировали возвращение российских самолетов на базу в Сирии

Россия вновь начала отправлять военно-транспортные самолеты на свою авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, сообщает Bloomberg со ссылкой на сервис Flightradar24. Никакой официальной информации пока нет.

Так, согласно информации сервиса, в последние дни туда направлялись как минимум два воздушных судна. В частности, 26 октября из Ливии прибыл самолет Ил-62М ВВС России, после чего он отправился в Московскую область. Также с 24 октября на авиабазе трижды приземлялся тяжелый транспортник Ан-124-100 «Руслан». Агентство отмечает, что полеты возобновились после почти полугодового перерыва. Источник издания связывает это с активизацией диалога между Москвой и Дамаском.

Несколько дней назад министр обороны России Андрей Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии Абу Касрой и обсудил военное сотрудничество. Встреча продолжила предыдущие контакты между политическими и военными ведомствами двух стран. Касра поблагодарил руководство России и Белоусова за организацию работы сирийской делегации в Москве и отметил значимость направлений сотрудничества.