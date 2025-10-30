Аэропорт Калуги закрыли во второй раз за сутки

Аэропорт Калуги закрыли во второй раз за сутки Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения

Аэропорт Грабцево в Калуге временно перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение принято для обеспечения безопасности авиарейсов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Ижевска. По словам Кореняко, меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Воздушную гавань открыли через 1,5 часа. Кроме того, аэропорты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево) также временно прекращали работу. Утром 30 октября они снова стали принимать и отправлять рейсы.

До этого стало известно, что международный аэропорт Вильнюса возобновил работу. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.