Пробежавших за самолетом по взлетно-посадочной полосе пассажиров арестовали

25 ноября 2025 в 10:42

В Германии опоздавшие пассажиры пробежали за самолетом и были арестованы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В германском аэропорту двое мужчин попытались догнать самолет, который должен был отправиться в Бухарест, передает Daily Mail. Они пробежали по взлетно-посадочной полосе, несмотря на то, что у борта уже горели красные огни, предупреждающие об опасной зоне вокруг самолета.

Мужчины пытались подать сигнал пилоту о том, что хотят зайти на борт, но были остановлены сотрудником аэропорта. После этого их задержали сотрудники полиции.

Нарушители разбили стекло аварийного сигнализатора и активировали устройство, открывающее дверь на взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента против них возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном проникновении и нарушении правил безопасности воздушного пространства. Самолет поднялся в воздух с небольшой задержкой и приземлился в Бухаресте раньше запланированного времени.

Ранее на борту пассажирского самолета авиакомпании Scoot, который следовал из Гонконга в Сингапур, произошло возгорание. Причиной стал перегрев внешнего аккумулятора одного из пассажиров. Экипаж оперативно ликвидировал пламя, и лайнер благополучно приземлился. Пострадавших в результате инцидента нет.

