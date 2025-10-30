В российском городе третий раз за день закрыли аэропорт

Аэропорт Калуги объявил о введении временных ограничений в работе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения в воздушной гавани также вводили ночью и в полдень.

Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, 16 — над территорией Нижегородской области, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью. С 11:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали еще 30 беспилотников над разными регионами России.

После губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о повреждении объекта инженерной инфраструктуры в результате падения обломков украинского беспилотника. Глава региона уточнил, что пострадавших, предварительно, нет, а на место прибыли специалисты.