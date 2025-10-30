Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 19:27

В российском городе третий раз за день закрыли аэропорт

Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Аэропорт Калуги объявил о введении временных ограничений в работе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения в воздушной гавани также вводили ночью и в полдень.

Аэропорт Калуги. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, 16 — над территорией Нижегородской области, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью. С 11:00 до 15:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали еще 30 беспилотников над разными регионами России.

После губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о повреждении объекта инженерной инфраструктуры в результате падения обломков украинского беспилотника. Глава региона уточнил, что пострадавших, предварительно, нет, а на место прибыли специалисты.

аэропорты
Росавиация
Калуга
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроздов оставил крокодила без зубов
Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь
Режим тишины в Адыгее и Майкопе: что нужно знать
Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»
Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти
Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров
Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений
Позорное фиаско армии США на Южно-Китайском море насмешило мир
«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ
В киевском отделении почты прогремел взрыв
Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком
Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать
Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья
«Ситуация сложная»: Сырский признал провал ВСУ в Красноармейске
Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам
«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше
Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России
В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году
«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером
Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.