Силы ПВО за три часа сбили десятки украинских БПЛА Минобороны РФ: ПВО за три часа уничтожила 14 БПЛА над пятью регионами страны

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

Над территориями Воронежской и Белгородской областей было уничтожено по пять беспилотников, в Курской области — два. Помимо этого, в Калужской и Тульской областях сбили еще по одному БПЛА.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, из-за атаки украинских БПЛА на Москву ряд аэропортов временно прекратили работу. Речь идет о Домодедово и Жуковском, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.