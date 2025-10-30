Помощник президента Владимир Мединский в Telegram-канале высказался за возвращение исторических русских названий украинским населенным пунктам. Кроме того, он сопроводил свой пост скриншотом «Яндекс Карт». По его словам, необходимо уважать собственную историю и родной язык.

Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра / Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т. д. Надо уважать собственную историю. <...> И не обезьянничать, копируя дурацкие решения украинских националистов, — написал он.

Мединский добавил, что в 2015 году на референдуме большая часть жителей Кировограда поддержала название Елизаветград. Однако позже Верховная рада аннулировала результаты голосования, подытожил помощник президента.

Ранее стало известно, что российское военно-историческое общество будет использовать исторические топонимы из-за политики отмены русского наследия на Украине. По словам историков, город Днепр станут называть Днепропетровском, Кропивницкий — Елизаветградом, Переяславль — Переяславль-Хмельницким, Вараш — Кузнецовском. В своем заявлении они отметили, что перечень будет расширяться.