Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN

Концерт российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в приграничном Белгороде вызвал не только небывалый ажиотаж, но и большое количество споров в Сети. Местные жители якобы оказались недовольны стоимостью билетов. Правда ли это, что об этом думает команда артиста и будут ли в России вводить потолок цен на выступления звезд — читайте в материале NEWS.ru.

Почему разгорелся скандал

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак обратила внимание на стоимость билетов предстоящего концерта SHAMAN в Белгороде, запланированного на 4 декабря. По ее информации, цены на шоу варьируются от 3 до 9 тыс. рублей, что якобы вызвало недовольство местных жителей. Собчак иронично отметила, что, как утверждается, патриотизм бесценен.

Ответил ли SHAMAN на критику

Сам артист пока никак не отреагировал на ситуацию с ценами и данное высказывание журналистки. Однако его концертный директор Александр в беседе с NEWS.ru заявил, что ранее не слышал о недовольстве фанатов из Белгорода. По его словам, данная ситуация не требует дополнительных комментариев ввиду отсутствия официальных обращений.

«Впервые слышим [о том, что люди в Белгороде недовольны ценами на билеты]. Так что тут даже комментировать нечего», — высказался Александр.

Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто вступился за певца

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что SHAMAN устанавливает вполне адекватные цены на билеты на свои концерты. По его мнению, певец хочет стать народным артистом и не просто получить награду, а на деле доказать, что работает для народа.

«Ценники на билеты на концерты SHAMAN вполне адекватные. Возможно, певец хочет стать поистине народным артистом. То есть не просто получить звание, а действительно быть артистом, работающим для народа. В том числе чтобы его не могли укорить в том, что он наживается на наших гражданах», — отметил Рудченко.

У кого из звезд самые дорогие билеты на концерты

Есть артисты, которые устанавливают куда большие ценники на свои выступления, чем SHAMAN. Так, например, выступление народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) на новогоднем вечере в ресторане поселка Барвиха стоило 1,5 млн рублей, рассказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, данное шоу стало одним из самых дорогостоящих в истории российского шоу-бизнеса.

«Известна история, как в новогоднюю ночь, которая состоялась с 2024 на 2025 год, в одном из ресторанов Барвихи выступали совместно Киркоров и Анна Asti. Блогер Алена Кравец рассказывала, что билет на это выступление стоил 1,5 млн рублей. Там была возможность, что артисты могут подойти к столику, где сидит обладатель билета, и выпить с ним бокальчик шампанского, пожелать что-нибудь ему в Новом году. То есть состоялось интерактивное взаимодействие артистов с богатыми зрителями», — пояснил Бабичев.

Анна Asti Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он добавил, что в российском шоу-бизнесе продажа не отдельных мест, а целых ложе на крупных площадках, таких как стадионы или дворцы спорта, является распространенной практикой. По его словам, подобные пакеты предлагали музыкант Егор Крид во время выступления в «Лужниках», певец Григорий Лепс и народная артистка России Надежда Кадышева. Стоимость таких билетов может составлять порядка полумиллиона рублей.

Кто еще из артистов попадал в скандал из-за стоимости билетов

Пару недель назад волна критики обрушилась на рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), который заработал 450 млн рублей на продаже билетов на три своих прощальных концерта. За место в ВИП-ложе на концерте Гуфа на 12 человек была установлена цена в 800 тыс. рублей. Усугублял ситуацию и тот факт, что рэпер, несмотря на гонорар, не оплатил штрафы за превышение скорости и парковку в неположенном месте.

Депутат Госдумы Николай Новичков из-за данной истории предложил ограничить стоимость билетов в театры и на концерты знаменитостей. По его словам, подход к ценообразованию должен различаться для государственных и частных учреждений, однако билеты не должны стоить по несколько сотен тысяч рублей.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«Я думаю, что в период СВО любая публичная и культурная деятельность является общественно и государственно значимой. Поэтому говорить, что это чисто коммерческая деятельность по меньшей мере странно. Если мы говорим, например, о государственном учреждении культуры, то потолок цен обоснован. Что касается независимых продюсеров и артистов, это тоже не надо пускать на самотек. Артист должен зарабатывать достаточно, чтобы окупилась работа сотрудников и аренда площадки, но доступность концертов надо соблюдать. Билеты не должны стоить несколько сотен тысяч рублей», — высказался Новичков.

При этом большинство политиков, кажется, не поддержали его инициативу. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Александра Шолохова, нельзя вмешиваться в коммерческий процесс и ставить исполнителям подобные условия. Он также посчитал абсурдом вводить новые законы лишь из-за истории с Гуфом.

«Безусловно, это чисто коммерческая история. Я считаю идею законодательного регулирования стоимости [билетов] полнейшим абсурдом. Исхожу из простого: если человек готов отдать за концерт рэпера 800 тыс. рублей, это свидетельствует о хорошем уровне достатка и не очень хорошем уровне музыкального воспитания. Ради Бога! Мы что, рэперам скажем: „Нет, продавайте билеты по 5 тыс. рублей или по 100 рублей, пусть на вас как можно больше людей сходит“? Абсурд», — сказал Шолохов.

По словам парламентария, дискуссии оправданы в случае, если речь идет о государственных учреждениях культуры. Но нужно учитывать, что повышение стоимости билетов в театр в праздничные дни на фоне высокого спроса позволяет учреждению заработать.

Читайте также:

Российский рэпер извинился на видео за воровской тост на концерте

Стало известно решение суда в отношении Аглаи Тарасовой

Известная певица шансона закрыла бизнес в России

Егор Крид может лишиться звания заслуженного артиста