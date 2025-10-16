В Госдуме ответили на идею установить потолок цен на билеты из-за Гуфа Депутат Шолохов не поддержал идею установить потолок цен на концертные билеты

Инициатива об установлении потолка цен на концертные билеты из-за выступления рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), который запросил у аудитории по 800 тыс. рублей, является абсурдной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, нельзя вмешиваться в коммерческий процесс и ставить исполнителям подобные условия.

Безусловно, это чисто коммерческая история. Я считаю идею законодательного регулирования стоимости [билетов] полнейшим абсурдом. Исхожу из простого: если человек готов отдать за концерт рэпера 800 тыс. рублей, это свидетельствует о хорошем уровне достатка и не очень хорошем уровне музыкального воспитания. Ради бога! Мы что, рэперам скажем: «Нет, продавайте билеты по 5 тыс. рублей или по 100 рублей, пусть на вас как можно больше людей сходит»? Абсурд, — сказал Шолохов.

Он добавил, что дискуссии оправданы в случае, если речь идет о государственных учреждениях культуры. При этом, по словам депутата, повышение стоимости билетов в театр в праздничные дни на фоне высокого спроса позволяет учреждению заработать.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в период проведения СВО публичная культурная деятельность приобретает государственную значимость, поэтому вопрос регулирования стоимости билетов в театры и на концерты является своевременным. По его словам, подход к ценообразованию должен различаться для государственных и частных учреждений.