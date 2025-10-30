Директор SHAMAN ответил Собчак на жалобы белгородцев из-за дорогих билетов Директор SHAMAN заявил, что не слышал о недовольстве фанатов из-за цен на билеты

Директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр заявил, что ранее не слышал о недовольстве фанатов из Белгорода из-за цен на билеты на концерт артиста. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал пост телеведущей Ксении Собчак о якобы жалобах белгородцев на высокую стоимость. Он отметил, что данная ситуация не требует дополнительных комментариев ввиду отсутствия официальных обращений.

Впервые слышим [о том, что люди в Белгороде недовольны ценами на билеты]. Так что тут даже комментировать нечего, — высказался Александр.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) должен направить часть денежных средств со своих концертов на нужды специальной военной операции. По его словам, исполнителю необходимо проявить уважение к защитникам страны.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в период проведения СВО публичная культурная деятельность приобретает государственную значимость, поэтому вопрос регулирования стоимости билетов в театры и на концерты является своевременным. По его словам, подход к ценообразованию должен различаться для государственных и частных учреждений.