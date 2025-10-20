Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 03:20

Общественники обратились к Гуфу на фоне билетов за 800 тысяч рублей

Глава ВР Резяпов призвал Гуфа отдать часть средств от концертов на нужды СВО

Алексей Guf Долматов Алексей Guf Долматов Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) должен направить часть денежных средств со своих концертов на нужды специальной военной операции, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов для NEWS.ru. По его словам, исполнителю необходимо проявить уважение к защитникам страны.

Поводом для обращения послужила информация о том, что за место в ВИП-ложе на концерте Гуфа на 12 человек установлена цена 800 тыс. рублей — это около 66 тыс. рублей на одного посетителя. Несмотря на солидные доходы, артист ни разу публично не выразил поддержку СВО и не участвовал в благотворительных инициативах в пользу военнослужащих, — отметил Резяпов.

Он подчеркнул, что движение не стремится контролировать чужие финансы и следить за поведением артистов. Однако, по словам главы ВР, в условиях СВО, когда российские солдаты сражаются и погибают за Родину, показное богатство и безразличие воспринимаются как неуважение к тем, кто защищает страну.

Мы призываем Алексея Долматова проявить совесть, осознать ответственность перед народом и направить хотя бы часть своих средств на поддержку участников специальной военной операции. Время развлечений прошло — пришло время поступков, — заключил Резяпов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал абсурдной инициативу о введении ограничения на стоимость концертных билетов после того, как рэпер Гуф запросил у зрителей 800 тыс. рублей. По его словам, недопустимо вмешиваться в коммерческие процессы и навязывать исполнителям подобные условия.

рэперы
исполнители
Гуф
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гонконге при посадке грузового самолета Boeing 747 погиб один человек
Врач раскрыла, чем опасно магазинное мороженое
Самолет выкатился за ВПП при посадке в Петербурге
В России перенесли дату выплаты пенсии за ноябрь
Общественники обратились к Гуфу на фоне билетов за 800 тысяч рублей
Superjet совершил аварийную посадку в Минеральных Водах
Ани Лорак раскрыла имя своего краша
Россиян призвали не защищаться от простуды большим количеством цитрусовых
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском Пулково
Стало известно, откуда будет видно ярчайшую комету 2025 года
Россиянам объяснили, как продлить срок службы сайдинга
Жизнь после комы, усыновление ребенка, отношения: где сейчас певица МакSим
Два мирных жителя стали жертвой атаки ВСУ на Белгородскую область
«Врата ада»: бойцы ВСУ описали атаку российского Су-34
МакSим ответила на вопрос о планах по усыновлению ребенка
Фаза Луны сегодня, 20 октября: как избежать несчастий на Черную Луну?
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе над диалогом с Украиной
МакSим рассказала о своем самочувствии после выхода из комы
Гороскоп на 20 октября: шанс для Скорпионов и ловушка для Близнецов
Захарова раскрыла детали подготовки встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.