Общественники обратились к Гуфу на фоне билетов за 800 тысяч рублей

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) должен направить часть денежных средств со своих концертов на нужды специальной военной операции, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов для NEWS.ru. По его словам, исполнителю необходимо проявить уважение к защитникам страны.

Поводом для обращения послужила информация о том, что за место в ВИП-ложе на концерте Гуфа на 12 человек установлена цена 800 тыс. рублей — это около 66 тыс. рублей на одного посетителя. Несмотря на солидные доходы, артист ни разу публично не выразил поддержку СВО и не участвовал в благотворительных инициативах в пользу военнослужащих, — отметил Резяпов.

Он подчеркнул, что движение не стремится контролировать чужие финансы и следить за поведением артистов. Однако, по словам главы ВР, в условиях СВО, когда российские солдаты сражаются и погибают за Родину, показное богатство и безразличие воспринимаются как неуважение к тем, кто защищает страну.

Мы призываем Алексея Долматова проявить совесть, осознать ответственность перед народом и направить хотя бы часть своих средств на поддержку участников специальной военной операции. Время развлечений прошло — пришло время поступков, — заключил Резяпов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал абсурдной инициативу о введении ограничения на стоимость концертных билетов после того, как рэпер Гуф запросил у зрителей 800 тыс. рублей. По его словам, недопустимо вмешиваться в коммерческие процессы и навязывать исполнителям подобные условия.