30 октября 2025 в 15:49

Музкритик рассказал, у кого из звезд самые дорогие билеты на концерты

Музкритик Бабичев: выступление Киркорова и Аsti стало самым дорогим в истории

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Выступление народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) на новогоднем вечере в ресторане поселка Барвиха стало одним из самых дорогостоящих в истории, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, уникальность события заключалась в возможности личного общения артистов с гостями.

Известна история, как в новогоднюю ночь, которая состоялась с 2024 на 2025 год, в одном из ресторанов Барвихи выступали совместно Киркоров и Анна Asti. Блогер Алена Кравец рассказывала, что билет на это выступление стоил 1,5 млн рублей. Там была возможность, что артисты могут подойти к столику, где сидит обладатель билета, и выпить с ним бокальчик шампанского, пожелать что-нибудь ему в Новом году. То есть состоялось интерактивное взаимодействие артистов с богатыми зрителями, — пояснил Бабичев.

Он отметил, что в российском шоу-бизнесе продажа не отдельных мест, а целых ложе на крупных площадках, таких как стадионы или дворцы спорта, является распространенной практикой. По его словам, подобные пакеты предлагали музыкант Егор Крид во время выступления в Лужниках, певец Григорий Лепс и народная артистка России Надежда Кадышева.

Артисты в РФ часто продают не одиночные билеты, а ложе. Это касается каких-то больших концертов, допустим, дворцов спорта, ледовых арен либо больших спортивных площадок, стадионов. Известно, что такую опцию запускал в продажу и Егор Крид в Лужниках, и Лепс, и Надежда Кадышева билет продавала за 400 тыc. рублей. Понятное дело, что за эти деньги не будет какого-то неформального общения. Это просто будет большое ложе, может быть, мест на восемь или 10 с возможностью взять своих друзей, — подытожил Бабичев.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в период проведения СВО публичная культурная деятельность приобретает государственную значимость, поэтому вопрос регулирования стоимости билетов в театры и на концерты является своевременным. По его словам, подход к ценообразованию должен различаться для государственных и частных учреждений.

