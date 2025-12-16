Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:05

Представитель Киркорова высказалась об объявлении певца в розыск на Украине

Представитель Киркорова назвала бреднями объявление певца в розыск на Украине

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Объявление народного артиста России Филиппа Киркорова в розыск на Украине является бреднями, заявила NEWS.ru пресс-секретарь певца Екатерина Успенская. По ее словам, сам музыкант в настоящее время отдыхает после недавнего выступления и не знает о произошедшем.

Филипп Бедросович [Киркоров] еще отдыхает после выступления, так что не слышал об [объявлении его в розыск на Украине]. Но я уверена, что он эти бредни комментировать не будет, — высказалась Успенская.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Киркорова в розыск, его данные внесены в базу. СБУ обвинила певца в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины». Артисту предъявили заочное обвинение.

До этого экс-футболист сборной России Денис Глушаков и бывший баскетболист Сергей Моня были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». В список также попали другие известные российские спортсмены и функционеры. В перечне значатся теннисистка Надежда Петрова, гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков и вице-президент КХЛ Александр Гуськов.

