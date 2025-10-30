Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:54

В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле

Сотрудники ТЦК проводят мобилизацию в Днепре на машине немецкой скорой помощи

Вид на Днепр Вид на Днепр Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) проводят мобилизацию в Днепре, маскируясь в машине скорой помощи немецкого образца, сообщает Telegram-канал «Где повестки, Днепр?». По его информации, военкомов заметили на улице Михаила Грушевского.

Вверху, на Грушевского. В скорой — это ТЦК, — говорится в публикации.

На кадрах виден припаркованный автомобиль медиков с надписью над лобовым стеклом Rettungsdienst, что переводится с немецкого как «служба скорой помощи». Рядом с ним несколько человек в военной форме ругаются с местными жителями. Скандал происходит на глазах у малолетнего ребенка.

Ранее Александр Рябенко, попавший в российский плен, рассказал о доброжелательном отношении и призвал сдаваться украинских солдат, отметив, что слухи о жестоком обращении не соответствуют действительности. По его словам, он попал в украинскую армию после задержания сотрудниками ТЦК, прошел короткую медицинскую комиссию и был отправлен на фронт, где его взяли в плен российские военные из группировки «Север».

Украина
Днепр
ТЦК
мобилизация
скорая помощь
