08 августа 2025 в 14:25

Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова

Тренер Билялетдинов: футболист Раков имеет высокий игровой интеллект

Вадим Раков Вадим Раков Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков неплохо видит поле и обладает высоким игровым интеллектом, заявил NEWS.ru заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов. По его мнению, футболист умеет принимать нестандартные решения.

Он неплохо видит поле, обладает интеллектом и иногда принимает нестандартные решения. Сейчас он оказался в нужное время в нужном месте, посмотрим, что будет дальше. В любом случае нужны постоянные тренировки. Дай Бог, чтобы все получилось, — сказал Билялетдинов.

Раков принадлежит московскому «Локомотиву». В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он играет за «Крылья Советов» на правах аренды. В трех турах Раков забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. «Крылья Советов» пока находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет против Ирана в Волгограде 10 октября. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026.

