Спаржа была не тем, чем кажется! Что это такое, в чем ее польза и вред?

Яркий, пикантный и хрустящий салат с корейской спаржей давно завоевал популярность за пределами Азии, став обязательным атрибутом витрин с восточными закусками. Однако многих потребителей ставит в тупик вопрос: почему этот бежевый волокнистый продукт так не похож на зелёные стебли привычной нам спаржи? Ответ кроется в маркетинговой хитрости и древней азиатской технологии производства.

На самом деле спаржа по-корейски не является растением и не имеет отношения к ботанической спарже. Это уникальный соевый полуфабрикат, богатый белком, который имеет несколько названий: фучжу (самое распространенное в Китае), юба (в Японии) или соевая спаржа (в России и странах бывшего СССР).

Фучжу: что скрывается за загадочным названием

Фучжу — это не что иное, как высушенная пенка, снятая с поверхности кипящего соевого молока. Процесс производства напоминает создание молочной пенки, но имеет свои тонкости.

Соевые бобы замачивают, перемалывают, отделяют твёрдую часть (окара) и получают соевое молоко. При длительном томлении этого молока на его поверхности образуется плотная эластичная плёнка. Эта плёнка представляет собой концентрированную смесь соевого белка и жира. Её аккуратно снимают при помощи палочек или специальных приспособлений. Собранную плёнку часто скручивают в жгуты, палочки или трубочки, а затем тщательно высушивают. В таком сухом виде (фучжу) продукт может храниться очень долго и является основой для приготовления салата «спаржа по-корейски».

Название «спаржа» закрепилось, вероятно, из-за внешнего сходства сухих или размоченных палочек с молодыми побегами этого растения. Эту уловку маркетологов 90-х годов сегодня уже можно считать частью кулинарной истории.

Пищевая ценность и состав

Фучжу является продуктом, концентрирующим в себе полезные вещества соевого молока. Его состав особенно ценен для тех, кто следит за питанием.

калорийность: 300–450 ккал;

белки: 40–50 г;

жиры: 20–25 г;

углеводы: 10–20 г.

Важно: при замачивании и приготовлении калорийность продукта значительно снижается, поскольку он впитывает воду. Например, в 100 г готового салата содержится всего 110–150 ккал.

Чем вредна спаржа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неоспоримая польза соевой спаржи

Фучжу, известная как соевая спаржа, — это не просто популярная азиатская закуска, а питательный продукт с высоким содержанием белка и ценных микроэлементов. Она содержит полный набор аминокислот, витамины A, D, E, K и группы B, а также минералы — кальций, магний, фосфор и калий. Благодаря этому фучжу подходит и вегетарианцам, и спортсменам, помогая поддерживать энергию и укреплять кости.

Соевые изофлавоны в составе продукта положительно влияют на гормональный баланс и уровень холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. А клетчатка в фучжу улучшает пищеварение и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Возможный вред и меры предосторожности

Соевая спаржа может быть полезной, но важно учитывать риски, особенно если речь о готовых салатах. Покупная фучжу нередко содержит избыток соли, уксуса и консервантов, а лабораторные проверки выявляли в ней бактерии и плесень.

Ряд лабораторных проверок (например, проводимых Росконтролем) неоднократно выявлял в готовой магазинной спарже по-корейски наличие кишечной палочки, дрожжей и плесени, что указывает на нарушение санитарных норм при производстве или хранении.

Маринад для спаржи по-корейски часто содержит большое количество соли, уксуса, сахара, а также может включать искусственные консерванты, что снижает диетическую ценность и может быть вредно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердца и почек.

Безопаснее готовить блюдо дома из сухой спаржи, контролируя состав.

Продукт противопоказан людям с аллергией на сою, заболеваниями щитовидной железы и в период обострения болезней ЖКТ. С осторожностью фучжу стоит вводить в рацион беременным и детям из-за содержания фитоэстрогенов.

