28 октября 2025 в 19:35

Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — сливочная курочка на подушке! Никаких хитростей, все элементарно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто ценит вкусную и сытную еду без лишних хлопот. Сочетание нежных куриных бедер, сочной капусты и ароматной сметанно-чесночной заливки создает гармоничный ансамбль, где каждый ингредиент идеально дополняет друг друга. Капуста, запеченная в сметанном соусе, становится невероятно нежной и пропитывается соком от мяса, а курица получается сочной и ароматной благодаря чесночным ноткам. Это блюдо не требует постоянного контроля — просто соберите слои и отправьте в духовку, освободив время для других дел или отдыха.

Для приготовления вам понадобится 4 куриных бедра, 500 г белокочанной капусты, луковица, 200 г сметаны, 3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, растительное масло. Капусту нашинкуйте, лук нарежьте полукольцами. Противень смажьте маслом. Выложите слой капусты, затем лук, посолите. Сверху разместите куриные бедра, кожей вверх. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Смешайте сметану с измельченным чесноком, равномерно полейте бедра и капусту. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200 °C. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

