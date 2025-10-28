Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:06

Курицу больше не жарю. Сочная пастрома из куриной грудки. Вместо колбасы на бутерброды — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоела магазинная колбаса с сомнительным составом? Домашняя пастрома из куриной грудки станет полезной и вкусной альтернативой! Это блюдо сочетает в себе насыщенный пряный вкус, сочную текстуру и абсолютную натуральность. В отличие от вареной колбасы, пастрома готовится путем запекания в специях, что сохраняет сочность мяса и создает аппетитную корочку. Она идеально подходит для бутербродов, салатов или как самостоятельная закуска. Вы сможете контролировать состав и качество ингредиентов, радуя семью по-настоящему полезным продуктом.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 3 ст. л. паприки, 2 ст. л. чесночного порошка, 1 ст. л. смеси перцев, 1 ч. л. кориандра, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. оливкового масла. Смешайте все специи с маслом до состояния пасты. Куриные грудки надрежьте крест-накрест не до конца. Тщательно натрите смесью со всех сторон. Оставьте мариноваться в холодильнике на 12–24 часа. Заверните каждую грудку в несколько слоев фольги. Запекайте при 180°C 25 минут. Затем разверните фольгу и готовьте еще 10–15 минут до образования румяной корочки. Дайте полностью остыть в холодильнике перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

