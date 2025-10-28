Мясо по-французски ушло в прошлое: готовим обалденное миланезе с сыром — обед по-итальянски за полчаса. Сочное мясо в хрустящей панировке с нежным расплавленным сыром. Это блюдо покоряет с первого кусочка: золотистая корочка, аромат чеснока и базилика, а внутри — нежное мясо и тягучая моцарелла. Готовится быстро, смотрится эффектно и отлично подходит для семейного ужина или неожиданных гостей.

Что понадобится:

телятина (или куриная грудка) — 400 г;

моцарелла — 150 г;

панировочные сухари — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

свежий базилик — 5 листьев;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Как готовить:

Мясо нарежьте порционными кусочками толщиной 1 см, слегка отбейте, посолите и поперчите. Яйцо взбейте в миске, сухари смешайте с измельчённым чесноком и рубленым базиликом. Каждый кусочек мяса обмакните в яйцо, затем обваляйте в панировке. Обжарьте на разогретом оливковом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. На готовые котлеты выложите по ломтику моцареллы, накройте сковороду крышкой и подержите на слабом огне 2–3 минуты, чтобы сыр расплавился. Подавайте горячими — аромат и вкус перенесут вас прямиком в итальянское траттория!

