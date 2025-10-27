Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:28

Шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне. Это сочное блюдо из обычных продуктов — настоящее спасение для занятых хозяек, когда в одной посуде одновременно готовится и гарнир, и мясо.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 300 г твердого сыра, 4–5 картофелин, 3 ст. л. майонеза, специи по вкусу. Картофель нарежьте тонкими ломтиками, посолите, поперчите и равномерно разложите по противню. Куриные грудки разрежьте вдоль пополам, отбейте, посолите, поперчите. На каждую отбивную выложите брусок сыра, сверните рулетиком и выложите на картошку. Смажьте рулетики майонезом для золотистой корочки, влейте на картошку половину кружки воды и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут.

Вкус этого блюда поражает гармонией: нежные куриные рулетики с расплавленной сырной начинкой, пропитанные мясным соком, идеально сочетаются с поджаристой картошкой, вобравшей все ароматы.

Ранее стало известно, как приготовить чебурцы из фарша и пекинской капусты: завернул, обжарил — и целая тарелка вкуснятины готова.

Дарья Иванова
Д. Иванова
