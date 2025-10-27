Чебурцы из фарша и пекинской капусты: завернул, обжарил — и целая тарелка вкуснятины готова

Приготовьте невероятно сочные и нежные чебурцы из фарша и пекинской капусты. Рецепт максимально простой: завернул, обжарил — и целая тарелка вкуснятины готова.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 кочан пекинской капусты, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец и специи по вкусу. Аккуратно отделите от кочана целые листья пекинской капусты, обрежьте утолщенную часть у основания. Фарш посолите, поперчите, добавьте любимые специи. На каждый лист выложите 1-2 ст. л. фарша, сверните пополам, чтобы фарш оказался внутри, обмакните в муку, затем во взбитое яйцо и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон. Для полной готовности накройте крышкой и держите 5–7 минут на медленном огне.

Вкус чебурцов получается нежным и сочным: тонкий лист пекинской капусты становится мягким, а фарш внутри остается ароматным и сочным. Это блюдо идеально подходит к сметанному соусу и станет прекрасной альтернативой традиционным голубцам для занятых хозяек.

