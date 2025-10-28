Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:11

Невероятно вкусная картофельная запеканка с фаршем и сыром — готовим быстро

Картофельная запеканка с фаршем и сыром Картофельная запеканка с фаршем и сыром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для запеканки по-французски возьмите 500 г фарша на свой вкус, 3 больших картошки, 1 репчатую луковицу, 200 г сметаны любой жирности, 150 г твердого сыра, а также соль, перец и растительное масло.

Корнеплоды тщательно промойте, очистите и тонко нашинкуйте кружочками. Луковицу измельчите. На сковородке разогрейте масло, выложите в него мясо с луком и жарьте до золотистости, обязательно посыпав солью и перцем.

В чистую сковородку выложите сначала слой картошки, затем ровный слой мяса. Сметану немного посолите, хорошенько перемешайте и равномерно полейте картофельную запеканку с мясом. После этого посыпьте все тертым сыром, который придаст блюду аромат и нежную текстуру.

Закройте сковородку крышкой и тушите на медленном огне в течение 25–30 минут, чтобы картофель стал мягким и полностью пропитался соками фарша и сметаны. Для получения золотистой аппетитной корочки аккуратно переложите запеканку в духовку, разогретую до 200 градусов, и запекайте еще 5 минут до румяности.

Ранее мы поделились советским рецептом картофельного пирога с фаршем.

