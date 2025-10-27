Семья отказывается от пиццы и требует эти пиде: готовим обалденные турецкие лепешки — простая начинка никого не оставит равнодушной

Пицца больше не в почете! Теперь вся семья умоляет приготовить пиде — удивительную турецкую лепешку, которая покорила нас своим неповторимым вкусом. И правда, что-то есть особенное в этом блюде, которое заставляет забыть о привычной пицце. Пиде — это настоящая находка для любителей сочных мясных блюд. Представьте себе нежную лепешку с хрустящими краешками, внутри которой скрывается ароматный мясной фарш, тающий сыр и пряные специи. А пикантные оливки и свежая кинза придают блюду особую изюминку.

Для создания этого кулинарного шедевра нам понадобится совсем немного ингредиентов. Для теста возьмем 160 мл теплой воды, добавим 10 г сахара и 18 г свежих дрожжей (или 6 г сухих). Введем 280 г муки, 8 г соли и 15 г масла. Для начинки подготовим 300 г сочного фарша, одну луковицу, 10–15 оливок, свежую кинзу по вкусу, треть чайной ложки соли и любимые специи. На каждую лепешку понадобится 50 г сыра.

Пока тесто отдыхает в тепле, обжариваем фарш с луком, добавляем оливки и свежую зелень. Затем формируем лодочки из теста, наполняем их начинкой. Для красоты смазываем края смесью из одного желтка с чайной ложкой молока и посыпаем кунжутом. Через 10–15 минут при температуре 200 °C у вас на столе будут красоваться аппетитные пиде с золотистой корочкой и соблазнительным ароматом. Попробуйте приготовить — и вы поймете, почему моя семья теперь выбирает именно это блюдо!

