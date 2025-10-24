Стакан кефира, яйцо, сыр — и через 10 минут уже едим: рецепт вкуснейших оладий

Стакан кефира, яйцо, сыр — и вы получите невероятно вкусные оладушки всего за 10 минут! Этот рецепт идеально подходит для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина. Легкие, нежные и ароматные, они понравятся всей семье.

В миску налейте 300 мл кефира, добавьте 0,5 ч. л. соды и хорошо перемешайте. Вбейте 1 яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Постепенно введите 100 г муки, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков. Мелко нарежьте 1 пучок зеленого лука и добавьте в тесто вместе с 150 г натертого твердого сыра — именно это сочетание делает оладушки особенно вкусными и ароматными. Разогрейте сковороду (масло не нужно) и выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы оладушки хорошо пропеклись и получились с золотистой корочкой. Подавайте горячими, можно с йогуртом или любимым соусом — быстрый, простой и вкусный рецепт, который оценят все!

