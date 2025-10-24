Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:30

Стакан кефира, яйцо, сыр — и через 10 минут уже едим: рецепт вкуснейших оладий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стакан кефира, яйцо, сыр — и вы получите невероятно вкусные оладушки всего за 10 минут! Этот рецепт идеально подходит для быстрого завтрака, перекуса или легкого ужина. Легкие, нежные и ароматные, они понравятся всей семье.

В миску налейте 300 мл кефира, добавьте 0,5 ч. л. соды и хорошо перемешайте. Вбейте 1 яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Постепенно введите 100 г муки, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков. Мелко нарежьте 1 пучок зеленого лука и добавьте в тесто вместе с 150 г натертого твердого сыра — именно это сочетание делает оладушки особенно вкусными и ароматными. Разогрейте сковороду (масло не нужно) и выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы оладушки хорошо пропеклись и получились с золотистой корочкой. Подавайте горячими, можно с йогуртом или любимым соусом — быстрый, простой и вкусный рецепт, который оценят все!

Ранее мы готовили ленивый завтрак за 7 минут. Обалденные, тонкие, ажурные — это «блинчики в бутылке». Без хлопот и грязной посуды

В кордон блю нет ничего сложного: грудка, ветчина и сыр и обалденная замена надоевшим котлетам готова
В кордон блю нет ничего сложного: грудка, ветчина и сыр и обалденная замена надоевшим котлетам готова
Если дома есть стакан кефира, готовлю пончики по этому рецепту: получаются нежные и пористые
Если дома есть стакан кефира, готовлю пончики по этому рецепту: получаются нежные и пористые
Семья подсела на эти блины: готовим по-мароккански с дырочками — простой рецепт с манкой
Семья подсела на эти блины: готовим по-мароккански с дырочками — простой рецепт с манкой
Воздушная запеканка как в садике: готовим завтрак мечты всего за 25 минут
Воздушная запеканка как в садике: готовим завтрак мечты всего за 25 минут
Курицу больше не жарю. Вместо нее — верещака по-белорусски. Подаем со сметаной и драниками!
Курицу больше не жарю. Вместо нее — верещака по-белорусски. Подаем со сметаной и драниками!
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

