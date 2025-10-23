Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 10:00

Ленивый завтрак за 7 минут. Обалденные, тонкие, ажурные — это «блинчики в бутылке». Без хлопот и грязной посуды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот гениальный способ приготовления блинчиков кардинально меняет представление о выпечке тонких блинов. Метод «в бутылке» не только избавляет от необходимости мыть липкую посуду, но и дарит невероятное удобство. Представьте, что вы можете приготовить тесто с вечера, а утром, прямо полусонный, пожарить себе пару идеальных блинчиков на завтрак, просто встряхнув бутылку и налив тесто на сковороду. Это решение для тех, кто ценит время и практичность, но не готов жертвовать вкусом. Совет от повара высшего разряда подтверждает: такое тесто прекрасно хранится в холодильнике, делая ваше утро по-настоящему вкусным и беззаботным.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 1-2 ст. л. сахара, щепотка соли и около 200 г муки. Возьмите чистую пластиковую бутылку объемом 1,5–2 литра с широким горлышком. Влейте в нее молоко, разбейте яйца, добавьте масло, сахар и соль. Только теперь насыпьте просеянную муку. Плотно закройте бутылку крышкой и энергично трясите до тех пор, пока все ингредиенты не превратятся в однородное тесто без единого комочка. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Храните его прямо в бутылке в холодильнике до 2 суток. Перед жаркой хорошо встряхните бутылку. Наливайте тесто на раскаленную сковороду, аккуратно выдавливая его из бутылки тонкой струйкой и распределяя по дну вращательными движениями. Обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

