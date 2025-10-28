Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 11:55

Готовим эмпанадас каждые выходные для друзей — хрустящие пирожки родом из Южной Америки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти аргентинские пирожки я впервые попробовал в гостях у друга, который много лет прожил в Буэнос-Айресе. Их насыщенный вкус и необычная форма сразу покорили меня. Теперь эмпанадас стали нашим семейным фаворитом — мы готовим их, когда хотим устроить кулинарное путешествие не выходя из дома.

Для теста мне нужно 500 г муки, 100 г мягкого сливочного масла, 2 яйца, 150 мл теплой воды и щепотка соли. Замешиваю эластичное тесто и оставляю его отдыхать на 30 минут. Для начинки обжариваю 400 г мясного фарша с луком, добавляю 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. кумина, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Раскатываю тесто, вырезаю кружки, в центр каждого выкладываю начинку и защипываю края красивым жгутом. Смазываю пирожки взбитым желтком и выпекаю при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подаем их с соусом чимичурри — это настоящий вкус Аргентины!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

