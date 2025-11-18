Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 14:06

Эти пирожки перевернули мое представление о домашней выпечке — готовлю их каждые выходные

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти пирожки стали для меня настоящим открытием, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Аромат корицы и яблок, разносящийся по кухне, создает невероятную атмосферу уюта. А простота рецепта позволяет легко вовлечь в готовку всех домашних.

Я начинаю с начинки: нарезаю четыре яблока кубиками и томлю их на сковороде с добавлением пяти столовых ложек тростникового сахара, чайной ложки корицы и меда по вкусу. Обязательно добавляю три четверти столовой ложки кукурузного крахмала — это помогает начинке оставаться внутри и не вытекать во время выпечки. Пока яблочная масса остывает, раскатываю готовое слоеное дрожжевое тесто. Раскладываю остывшую начинку, формирую пирожки и смазываю их желтком для красивой золотистой корочки. Выпекаю при 180 градусах всего 15–20 минут — и невероятно ароматные пирожки готовы!

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

Проверено редакцией
еда
рецепты
выпечка
пирожки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
