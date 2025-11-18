Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Беру горсть фарша и немного грибов — готовлю сочный рулет в нереально хрустящей корочке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рулет — настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то вкусное и эффектное без лишних хлопот. Хрустящий бекон снаружи и сочная начинка с грибами и сыром внутри создают идеальный контраст текстур. Блюдо выглядит как ресторанное, но готовится достаточно просто для повседневного ужина.

Готовлю я так: 400 граммов куриного фарша смешиваю с 3 столовыми ложками зернистой горчицы, солью, паприкой, черным перцем и травами. На пищевую пленку выкладываю 200 граммов бекона внахлест, формируя прямоугольник. Сверху распределяю куриный фарш, затем слой обжаренных шампиньонов (150 граммов) и тертый сыр по вкусу. С помощью пленки плотно сворачиваю рулет, запечатываю края. Запекаю при 180–200°C около 30 минут до золотистого цвета бекона. Даю рулету немного остыть перед нарезкой — так он сохранит сочность и лучше держит форму. Подаю с овощным салатом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

