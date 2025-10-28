Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:17

Не готовите рис в духовке, а зря! Обалденный рецепт с курицей — никакой мороки, чумовой соус, все смазали и в рукав

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от долгой готовки, но хочется вкусного и сытного обеда? Попробуйте этот простой рецепт — всё складывается в рукав, заливается соусом и отправляется в духовку. Пока блюдо томится, вы можете заниматься своими делами! Результат порадует: ароматный рис, нежное куриное филе и пикантный соус, который пропитает каждый ингредиент. Минимум усилий — максимум вкуса!

Для приготовления возьмите 400 г филе куриного бедра, луковицу, морковь, болгарский перец, 1,5 стакана риса, немного растительного и сливочного масла, соль и перец по вкусу. Для соуса понадобятся 2 ст. л. сметаны (20%), 1 ч. л. горчицы, зубчик чеснока, 1 ст. л. муки, стакан воды, лавровый лист, соль и перец.

Овощи нарежьте соломкой, рис промойте. Выложите в рукав рис и овощи, посолите, поперчите, залейте водой так, чтобы она покрывала рис. Сверху разместите куриное филе. Для соуса смешайте сметану, горчицу, муку и давленый чеснок, доведите до однородности и залейте курицу. Отправьте в духовку на 40 минут. Затем разрежьте рукав и дайте блюду подрумяниться ещё 10 минут. Готово — можно звать всех к столу!

Ранее мы готовили обалденную курицу по-немецки. Жаль, что раньше не догадалась так запечь.

