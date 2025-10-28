Вкуснее мяса! Нежнейшие зразы из картошки с грибами! Сочные золотистые кружочки на ужин или перекус

Картофельные зразы — это блюдо, которое ассоциируется с домашним уютом и заботливыми руками мамы или бабушки. Эти золотистые котлетки с начинкой из грибов и капусты сочетают в себе нежное картофельное тесто и ароматную овощную начинку с лесными нотками. Они получаются сытными, но при этом достаточно легкими, чтобы подавать их как самостоятельное блюдо или как гарнир. Особенность зраз в том, что картофельное тесто великолепно держит форму, а начинка остается сочной внутри. Это прекрасный способ накормить семью вкусной и питательной едой, а также отличный вариант для постного меню.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г шампиньонов, 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите до готовности, разомните в пюре без добавления молока. Охладите, добавьте яйца, муку, соль и вымесите тесто. Для начинки лук и грибы мелко нарежьте, капусту нашинкуйте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, через 5 минут — капусту. Тушите под крышкой 15 минут, посолите, поперчите. Картофельное тесто разделите на части. Сформируйте лепешки, выложите начинку, защипите края, придавая овальную форму. Обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте со сметаной.

