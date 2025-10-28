Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:02

Лазанья «от Батьки» — готовим с нежной картошкой за 30 минут, и любой ужин станет праздничным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я случайно придумал, когда гости уже были на пороге, а в холодильнике оказался только картофель и мясной фарш. Пришлось импровизировать, и результат превзошел все ожидания! Теперь картофельная лазанья стала нашим семейным фаворитом — сытное блюдо, которое готовится буквально за полчаса.

Для этого рецепта мне нужно: картофель (6–8 шт.), мясной фарш (500 г), лук (2 шт.), морковь (1 шт.), томатная паста (2 ст. л.), сыр (200 г), сметана (200 г) или сливки (250 мл), яйцо (1 шт.), соль, перец, специи по вкусу. Готовлю так: картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами. Обжариваю фарш с луком и морковью, добавляю томатную пасту и специи. В форму выкладываю слоями: картофель, фарш, сметану, тертый сыр. Повторяю слои, завершаю сырной корочкой. Заливаю сливками, смешанными с яйцом. Запекаю при 180 °C 40–50 минут до мягкости картофеля и золотистой корочки. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

