«Реальная угроза»: в Европе подняли панику из-за одного оружия России

Военно-морские силы Великобритании и Германии активизировали наблюдение за российскими подводными лодками, сообщает издание National Interest. Публикация характеризует российский подводный флот как одну из наиболее развитых и многочисленных мировых группировок, насчитывающую около 64 субмарин различных классов.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что Соединенным Штатам потребуется создавать комплексную круговую оборону в связи с появлением российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». По его оценке, данное оружие трансформирует принципы ядерного сдерживания и существенно увеличит военные расходы американской администрации.

Кроме того, эксперт по ядерному нераспространению колледжа Миддлбери Джеффри Льюис заявил, что испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой вызвало серьезное беспокойство в Соединенных Штатах. Специалист охарактеризовал данный комплекс как «маленький летающий Чернобыль».