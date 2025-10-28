Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:13

«Реальная угроза»: в Европе подняли панику из-за одного оружия России

NI: российский подводный флот является реальной угрозой

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военно-морские силы Великобритании и Германии активизировали наблюдение за российскими подводными лодками, сообщает издание National Interest. Публикация характеризует российский подводный флот как одну из наиболее развитых и многочисленных мировых группировок, насчитывающую около 64 субмарин различных классов.

Российские подлодки представляют реальную угрозу. Россия располагает одним из самых передовых и многочисленных подводных флотов в мире — около 64 субмарин, включая атомные носители баллистических ракет, ударные подлодки и корабли с крылатыми ракетами, — говорится в материале.

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что Соединенным Штатам потребуется создавать комплексную круговую оборону в связи с появлением российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». По его оценке, данное оружие трансформирует принципы ядерного сдерживания и существенно увеличит военные расходы американской администрации.

Кроме того, эксперт по ядерному нераспространению колледжа Миддлбери Джеффри Льюис заявил, что испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой вызвало серьезное беспокойство в Соединенных Штатах. Специалист охарактеризовал данный комплекс как «маленький летающий Чернобыль».

