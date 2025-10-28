Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:32

Куриная грудка с начинкой хоть на ужин, хоть на праздничный стол: сочно до безумия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта куриная грудка с начинкой из овощей и под сырной корочкой идеальна хоть на ужин, хоть на праздничный стол. Блюдо получается сочным до безумия!

Вкус поражает гармонией: нежнейшее куриное филе с сочными хрустящими овощами внутри и аппетитной сырной корочкой снаружи. Чеснок и специи добавляют пикантности, а овощи сохраняют легкую упругость, создавая идеальный контраст текстур.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, морковь, кабачок, болгарский перец, 150 г сыра, 2 зубчика чеснока, соль и специи. Грудки разрежьте вдоль, отбейте, посолите и поперчите. Овощи нарежьте тонкой соломкой, обжарьте 5–7 минут с чесноком. Овощную начинку выложите на куриные пласты, сверните плотными рулетами, скрепите зубочистками. Выложите в форму, посыпьте тертым сыром и запекайте 30–35 минут при 190 °C.

Это блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре или свежим салатом и станет настоящим украшением праздничного стола!

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку по-азиатски с соевым соусом и медом за 20 минут.

Дарья Иванова
Д. Иванова
