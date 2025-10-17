Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 19:38

Куриная грудка еще никогда не была такой мягкой: готовим по-азиатски за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно сочную и ароматную курицу по-азиатски, и вы осознаете, что куриная грудка еще никогда не была такой мягкой.

Вкус получается сбалансированным и насыщенным: нежная курица впитывает сладко-соленые ноты соевого соуса с медом, а имбирь и чеснок добавляют пикантную остроту, завершаемую ореховыми нотами кунжута.

Вам понадобится: 2 куриные грудки, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. свежего тертого имбиря, 2 ст. л. кунжутных семечек, растительное масло для жарки и зеленый лук для подачи. Куриную грудку нарежьте тонкими полосками, обжарьте на сильном огне до золотистой корочки. Отдельно смешайте соевый соус, мед, давленный чеснок, имбирь. Залейте курицу соусом и тушите 5–7 минут на среднем огне. В конце посыпьте поджаренными кунжутными семечками и зеленым луком.

Это блюдо особенно хорошо с рисом или овощным рагу, а простота приготовления делает его идеальным для будничного ужина! Всего 20 минут — и обалденная курица по-азиатски готова.

Ранее стало известно, как приготовить ароматный плов с курицей на 120 ккал: для тех, кто сидит на диете и ПП.

Дарья Иванова
Д. Иванова
