17 октября 2025 в 18:26

Пшенно-картофельные зразы с грибами! Золотистые кружочки с хрустящей корочкой — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пшенно-картофельные зразы с грибами — это удивительно гармоничное блюдо, которое сочетает в себе сытность картофеля, нежность пшена и аромат грибов. Знакомый с детства вкус «полевой каши» в новом исполнении приобретает совершенно иное звучание. Эти золотистые котлетки с аппетитной корочкой и сочной начинкой станут прекрасным вариантом для сытного ужина или обеда. Особенно хороши они со свежей сметаной или кефиром, которые подчеркивают вкус зраз и делают их еще более нежными. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают это блюдо идеальным для повседневного меню.

Для приготовления вам понадобится: 200 г пшена, 500 г картофеля, 2 яйца, 300 г грибов, 1 луковица, 2 ст. л. отрубей, зелень укропа и петрушки, соль, перец, растительное масло для жарки. Отварите пшено и картофель отдельно до готовности. Лук и грибы мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Приготовьте пюре из картофеля, смешайте с пшеном, яйцами, отрубями и специями. Сформируйте лепешки, в центр каждой выложите грибную начинку с зеленью, защипните края. Обжарьте зразы на разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

рецепты
ужины
кулинария
обеды
грибы
зразы
Мария Левицкая
М. Левицкая
