17 ноября 2025 в 09:39

В деле о найденных останках ребенка в Гольяново появились новые детали

Отец обезглавленного в Москве мальчика мог фигурировать в уголовном деле

Telegram-канал «112» сообщает, что отец мальчика, чьи останки обнаружили в Гольяновском пруду, несколько лет назад проходил по уголовному делу о попытке кражи скутера. По данным канала, он действовал вместе с приятелем.

Канал утверждает, что на момент произошедшего мужчина был в разводе с матерью мальчика. Поддерживал ли он связь с сыном или был осведомлен о состоянии бывшей супруги, неизвестно. Соседи женщины рассказывали, что регулярно слышали из ее квартиры громкие крики. Ее считали сумасшедшей.

Ранее сообщалось, что ребенок, найденный в Гольяновском пруду в Москве, мог умереть от асфиксии. По предварительным данным, на шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. По оценке экспертов, ребенок погиб больше двух суток назад.

После появилась версия, что мать и отчим мальчика избили его, после чего расправились с ним. Источники утверждают, что оба родителя употребляли наркотики, а мать ребенка находится на учете в психиатрическом учреждении.

Бабушка мальчика подозревала в причастности к убийству внука подругу своей дочери Елены Юлию. Пожилая женщина вспомнила, что дочь неоднократно оставляла ребенка именно с ней, когда куда-то уходила. Бабушка объяснила, что не знала о возлюбленном дочери, так как никогда не говорила с ней на личные темы.

