17 ноября 2025 в 09:14

Нарезаю баклажаны слайсами и кладу эту начинку — через 20 минут едим вкуснейшие средиземноморские рулетики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти рулетики из баклажанов — настоящая находка для любителей легких и вкусных закусок. Нежная текстура обжаренных баклажанов в сочетании с солоноватой фетой, сочными помидорами и хрустящими грецкими орехами создает идеальный баланс вкусов. Блюдо выглядит элегантно и прекрасно подходит как для повседневного ужина, так и для особых случаев.

Готовлю я так: два баклажана среднего размера нарезаю вдоль на пластинки толщиной 4–5 мм. Обжариваю их на сковороде с растительным маслом по 2 минуты с каждой стороны до мягкости и золотистого цвета. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для начинки в блендере измельчаю 120 г феты, столовую ложку оливкового масла и петрушку до состояния пасты. Два помидора очищаю от семян и нарезаю толстой соломкой. На каждый ломтик баклажана наношу чайную ложку сырной пасты, выкладываю кусочек помидора и половинку грецкого ореха. Аккуратно сворачиваю рулетики и закрепляю зубочисткой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
баклажаны
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
