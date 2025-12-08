ТИЭФ'25
О сырниках можно забыть — эти медово-творожные колечки влюбляют в себя мгновенно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта выпечка — блестящий пример того, как из минимального набора самых обычных продуктов можно создать нечто по-настоящему изысканное и запоминающееся. Медово-творожные колечки доказывают, что настоящая кулинарная магия рождается не из экзотики, а из любви, внимания к деталям и умения видеть прекрасное в простом, делая их идеальным рецептом как для опытных хозяек, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире домашней выпечки.

250 г творога разминаю вилкой, добавляю 100 г размягченного сливочного масла, 3 ст. л. жидкого меда, 1 яйцо и щепотку ванилина. Всыпаю 2 стакана муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и замешиваю мягкое тесто. Убираю в холодильник на 30 минут. Раскатываю пласт толщиной 1 см, вырезаю стаканом кружки, а в центре каждого делаю отверстие маленькой формочкой. Каждое колечко обмакиваю в сахарный песок и выкладываю на противень с пергаментом. Выпекаю при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

