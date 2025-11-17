Фермер дал советы по выращиванию овощей на подоконнике Фермер Испирян посоветовал выращивать на подоконнике зелень с помощью подсветки

Тем, кто хочет начать выращивать овощи на подоконнике, следует обратить внимание на зелень и микрозелень, заявил LIFE.ru зампред Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. Он напомнил, что с помощью подсветки заниматься домашним «огородом» можно в любое время года.

Я бы первым делом посоветовал выращивать микрозелень или какую-то зелень, потому что это гораздо проще. А после уже переходить к помидорам, огурцам, перцам или еще чему-то, можно даже лимончики выращивать на подоконнике. Есть такие компании, которые продают сразу готовые деревца. Это очень интересный опыт, — отметил Испирян.

Он уточнил, что без подсветки вряд ли получится вырастить урожай за короткое время. Именно с помощью нее формируются растения.

