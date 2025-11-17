Мужчина с ножом вынес полную корзину продуктов из магазина и попал на видео

Мужчина с ножом вынес полную корзину продуктов из магазина и попал на видео Злоумышленник с ножом ограбил «Вкусвилл» в Москве

Мужчина с ножом ограбил «Вкусвилл» в Москве, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел на улице Удальцова. На опубликованных кадрах три продавщицы пытались помешать ему, но не смогли из-за холодного оружия.

Уточнялось, что злоумышленника интересовали лишь продукты. Его поймали на Комсомольской площади. Скорее всего, он хотел уехать из столицы на поезде.

Ранее сообщалось, что в Балашове Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

До этого перед судом предстали фигуранты дела об ограблении квартиры ювелира в центре Москвы. В ходе преступления, произошедшего в июне 2015 года, злоумышленники похитили ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму свыше 18 млн рублей. Суд вынес приговор всем участникам преступной группы, назначив наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет.

Также стало известно, что шотландский магазин в Глазго с момента открытия год назад подвергся более чем 100 ограблениям. По словам владельца заведения Мохаммада Шейха, полиция не задержала ни одного преступника, несмотря на многочисленные заявления и видеозаписи с камер наблюдения.