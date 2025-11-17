Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 09:36

Мужчина с ножом вынес полную корзину продуктов из магазина и попал на видео

Злоумышленник с ножом ограбил «Вкусвилл» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина с ножом ограбил «Вкусвилл» в Москве, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент произошел на улице Удальцова. На опубликованных кадрах три продавщицы пытались помешать ему, но не смогли из-за холодного оружия.

Уточнялось, что злоумышленника интересовали лишь продукты. Его поймали на Комсомольской площади. Скорее всего, он хотел уехать из столицы на поезде.

Ранее сообщалось, что в Балашове Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

До этого перед судом предстали фигуранты дела об ограблении квартиры ювелира в центре Москвы. В ходе преступления, произошедшего в июне 2015 года, злоумышленники похитили ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму свыше 18 млн рублей. Суд вынес приговор всем участникам преступной группы, назначив наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет.

Также стало известно, что шотландский магазин в Глазго с момента открытия год назад подвергся более чем 100 ограблениям. По словам владельца заведения Мохаммада Шейха, полиция не задержала ни одного преступника, несмотря на многочисленные заявления и видеозаписи с камер наблюдения.

Москва
продукты
Вкусвилл
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки толпой жестоко избили девочку-инвалида и сняли все на видео
Суд дал Джигану и Самойловой два месяца на примирение
Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО
В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру
Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России
Самый дорогой компьютер Apple останется без поддержки
Стало известно, против каких стран-партнеров РФ Трамп хочет ввести санкции
Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США
В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента
Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с улыбкой на лице
В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy
Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете
Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском
Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета
В МВД Польши отреагировали на повреждение ведущих на Украину ж/д путей
В Роскачестве раскрыли, что грозит сотруднику за порчу имущества на работе
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.