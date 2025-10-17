Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка! Это блюдо сочетает в себе изысканность французской кухни и сытность домашнего ужина. Нежные кружочки овощей, томленые в ароматном соусе, и сочная куриная грудка создают гармоничный дуэт, который поразит ваших гостей и станет любимым семейным блюдом.
Ингредиенты
- Грудка куриная — 400 г
- Баклажан — 1 шт.
- Цукини — 1 шт.
- Томаты красные — 2 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Томаты в собственном соку — 400 г
- Масло оливковое — 50 мл
- Травы прованские — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Базилик свежий — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами, посолите и поперчите. Овощи нарежьте кружочками толщиной 5 мм. Для соуса пассеруйте лук с чесноком и болгарским перцем, добавьте томаты в собственном соку, прованские травы и сахар, пробейте блендером.
- В форму выложите курицу, залейте соусом, сверху разложите овощные кружочки по кругу. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 40 минут при 180°C. Подавайте с свежим базиликом.
