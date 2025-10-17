Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка! Это блюдо сочетает в себе изысканность французской кухни и сытность домашнего ужина. Нежные кружочки овощей, томленые в ароматном соусе, и сочная куриная грудка создают гармоничный дуэт, который поразит ваших гостей и станет любимым семейным блюдом.

Ингредиенты

Грудка куриная — 400 г

Баклажан — 1 шт.

Цукини — 1 шт.

Томаты красные — 2 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Томаты в собственном соку — 400 г

Масло оливковое — 50 мл

Травы прованские — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Базилик свежий — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами, посолите и поперчите. Овощи нарежьте кружочками толщиной 5 мм. Для соуса пассеруйте лук с чесноком и болгарским перцем, добавьте томаты в собственном соку, прованские травы и сахар, пробейте блендером. В форму выложите курицу, залейте соусом, сверху разложите овощные кружочки по кругу. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 40 минут при 180°C. Подавайте с свежим базиликом.

