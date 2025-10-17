Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 17:00

Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просто сложите курицу и овощи гармошкой: готовим суперский рататуй — вкусная осенняя запеканка! Это блюдо сочетает в себе изысканность французской кухни и сытность домашнего ужина. Нежные кружочки овощей, томленые в ароматном соусе, и сочная куриная грудка создают гармоничный дуэт, который поразит ваших гостей и станет любимым семейным блюдом.

Ингредиенты

  • Грудка куриная — 400 г
  • Баклажан — 1 шт.
  • Цукини — 1 шт.
  • Томаты красные — 2 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томаты в собственном соку — 400 г
  • Масло оливковое — 50 мл
  • Травы прованские — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Базилик свежий — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами, посолите и поперчите. Овощи нарежьте кружочками толщиной 5 мм. Для соуса пассеруйте лук с чесноком и болгарским перцем, добавьте томаты в собственном соку, прованские травы и сахар, пробейте блендером.
  2. В форму выложите курицу, залейте соусом, сверху разложите овощные кружочки по кругу. Сбрызните оливковым маслом и запекайте 40 минут при 180°C. Подавайте с свежим базиликом.

Ранее мы готовили курицу тандури. Она перенесет вас в Индию своими пряными ароматами!

Читайте также
Салаты больше не готовлю: в сезон тыквы нарезаю кубиками и мешаю со сметаной — любимая закуска на ужин
Общество
Салаты больше не готовлю: в сезон тыквы нарезаю кубиками и мешаю со сметаной — любимая закуска на ужин
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Культура
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
От этих ежиков в восторге вся семья: вкуснейшие тефтельки с рисом и грибами — готовить проще простого
Общество
От этих ежиков в восторге вся семья: вкуснейшие тефтельки с рисом и грибами — готовить проще простого
Батат-боул, который изменил мое отношение к здоровому питанию: не надоедает, даже если готовлю каждый день
Общество
Батат-боул, который изменил мое отношение к здоровому питанию: не надоедает, даже если готовлю каждый день
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
курица
овощи
простой рецепт
запеканки
рататуй
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина перенес пять операций после укуса домашнего кота
Американец вырастил тыкву весом в тонну и стал чемпионом мира
Житель Белгородской области чуть не погиб из-за ракетного обстрела ВСУ
В Мьянме и Камбодже выявили рабские центры с тысячами пленников
Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова
Заработок в России, позор в Грузии, помощь ВСУ: как живет Андрей Макаревич
Известная актриса разделась на камеру догола во время отдыха на Мальдивах
Пять причин выбрать аренду опалубки вместо покупки: мнение инженеров
Куда сходить в Москве в выходные, 18–19 октября: орган и бесплатные музеи
Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова
Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином
Волонтер предположил, как пропавшие в тайге Усольцевы могли покинуть страну
Звезда эротической драмы «Чистые» показала фото в бикини на отдыхе
Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?
Шатдаун в США грозит остановкой ядерных проектов
ВСУ провалили атаку на три российских региона
В СВОП назвали вероятные сроки завершения горячей фазы конфликта на Украине
Стали известны подробности состояния Брижит Бардо после операции
Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала
Выбранное Путиным время для разговора с Трампом назвали идеальным
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.