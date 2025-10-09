Курица тандури перенесет вас в Индию своими пряными ароматами! Йогуртовый маринад и смесь специй

Эта курица тандури перенесет вас в Индию своими пряными ароматами! Нежнейший йогуртовый маринад и смесь специй создают ту самую золотистую корочку и сочную текстуру. Простой рецепт, который превратит ваш ужин в настоящее восточное путешествие без лишних сложностей.

Ингредиенты

Куриные бедра — 1 кг

Йогурт натуральный — 200 г

Чеснок — 4 зубчика

Имбирь свежий — 30 г

Сок лимона — 2 ст. л.

Гарам масала — 1 ст. л.

Куркума — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Перец острый — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Смешайте йогурт с измельченным чесноком, тертым имбирем, лимонным соком и всеми специями до однородности. Полностью обмажьте куриные бедра полученным маринадом и оставьте в холодильнике минимум на два часа. Выложите курицу на противень и запекайте в разогретой до 220 °C духовке 25–30 минут до появления характерной румяной корочки. Подавайте с рисом басмати, лепешками или свежими овощами, дополнив натуральным йогуртом.

