09 октября 2025 в 12:00

Курица тандури перенесет вас в Индию своими пряными ароматами! Йогуртовый маринад и смесь специй

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта курица тандури перенесет вас в Индию своими пряными ароматами! Нежнейший йогуртовый маринад и смесь специй создают ту самую золотистую корочку и сочную текстуру. Простой рецепт, который превратит ваш ужин в настоящее восточное путешествие без лишних сложностей.

Ингредиенты

  • Куриные бедра — 1 кг
  • Йогурт натуральный — 200 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Имбирь свежий — 30 г
  • Сок лимона — 2 ст. л.
  • Гарам масала — 1 ст. л.
  • Куркума — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Перец острый — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте йогурт с измельченным чесноком, тертым имбирем, лимонным соком и всеми специями до однородности. Полностью обмажьте куриные бедра полученным маринадом и оставьте в холодильнике минимум на два часа.
  2. Выложите курицу на противень и запекайте в разогретой до 220 °C духовке 25–30 минут до появления характерной румяной корочки. Подавайте с рисом басмати, лепешками или свежими овощами, дополнив натуральным йогуртом.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.

курица
мясо
маринад
простой рецепт
рис
Ольга Шмырева
О. Шмырева
