18 октября 2025 в 08:01

В Роспатенте озвучили, зачем иностранные бренды регистрируют в РФ знаки

Зубов: иностранные бренды подают документы на продление товарных знаков заранее

Юрий Зубов Юрий Зубов Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Известные зарубежные компании активно продлевают регистрацию своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на использование брендов на территории страны, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов в интервью РИА Новости. По его словам, такие примеры многочисленны и охватывают практически все сферы экономики — от автомобилестроения до пищевой промышленности.

В России охрана товарного знака предоставляется на 10 лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак, — сказал глава Роспатента.

Зубов также отметил, что при рассмотрении заявок как от российских, так и от иностранных компаний ведомство строго руководствуется нормами действующего законодательства. Это обеспечивает равные условия для всех участников рынка при регистрации и защите товарных знаков на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что финский производитель кофе Paulig планирует зарегистрировать пять товарных знаков на территории Российской Федерации. Соответствующие заявки были поданы в Роспатент 15 октября текущего года, что подтверждается данными из электронной базы ведомства.

Также американская компания Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., которая приостановила деятельность в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Victoria’s Secret. Это произошло 16 октября.

