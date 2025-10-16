Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Эти яблочные кольца с медом, изюмом и орехами — настоящее осеннее волшебство в вашей тарелке. Простой, но изысканный десерт, где нежная печеная текстура яблок идеально сочетается с хрустящими грецкими орехами и сладким изюмом, а медовый сироп придает блюду удивительную ароматность и золотистый оттенок. Это лакомство не только невероятно вкусное, но и полезное, наполняющее дом уютным запахом корицы и печеных яблок. Такой десерт станет прекрасным завершением семейного ужина или изысканным угощением для внезапно нагрянувших гостей.

Для приготовления возьмите 3 крупных яблока, 50 г грецких орехов, 30 г изюма, 3 столовые ложки меда, 1 чайную ложку корицы и 30 г сливочного масла. Яблоки вымойте и нарежьте поперечными кольцами толщиной 1,5 см, аккуратно удалите сердцевину. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Грецкие орехи слегка подсушите на сковороде и порубите. Противень застелите пергаментом, выложите яблочные кольца. В центр каждого кольца положите по щепотке ореховой смеси и изюма. Сверху полейте растопленным медом, посыпьте корицей и разложите небольшие кусочки сливочного масла. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до мягкости яблок и золотистого цвета. Подавайте теплыми, украсив мятой и орехами.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.