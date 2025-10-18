Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:24

Журналисты снова высмеяли гардероб Зеленского

Прессу позабавил образ Зеленского на встрече с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский с иронией отреагировал на вопрос журналиста о выборе одежды для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Вместо делового костюма он снова предпочел повседневный образ. Трансляцию вел Белый дом. Один из журналистов, задавая вопрос Зеленскому, отметил, что тот выглядит «прекрасно» и обратил внимание на его костюм.

Тот же костюм, потому что тот же президент. Все очень просто. У следующего президента будет другой костюм, — ответил президент.

Зеленский появился на мероприятии в черной куртке, напоминающей пиджак, и брюках — аналогичный комплект он уже носил во время выступления в ООН в сентябре и визита к канцлеру Германии Олафу Шольцу в мае.

Владимир Зеленский
политика
одежда
Дональд Трамп
