18 октября 2025 в 10:58

«Герани» сожгли офицеров СБУ под Сумами: удары по Украине 18 октября

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Прилет российских БПЛА остановил попытку наступления ВСУ в Сумской области, утверждают источники. Что известно об ударах по Украине 18 октября, сколько запущено «Гераней» и ракет, где были прилеты и новые блэкауты?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 18 октября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 18 октября ВС РФ запустили по целям на Украине три ракеты и 164 ударных БПЛА (типа «Герань-2» и «Гербера»).

ВСУ признают попадания 27 ударных БПЛА в 12 районах, а также падение обломков в четырех районах.

«Ночью было очень много „Гербер“ — хороший знак. В какой-то момент они разлетелись буквально по всей центральной части Украины. Как листья на ветру. Но, пожалуй, можно выделить несколько мест, где были „Герани“: это Черкассы, Сновск Черниговской области, окрестности Полтавы», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие города остались без света на Украине 18 октября

Вечером 17 октября «Герани» нанесли удар по объекту энергетики в Чугуеве (Харьковская область). Электроснабжение пропало во всех микрорайонах города, сообщила мэр города Галина Минаева.

«Обесточены все микрорайоны. Набираемся терпения и верим в то, что наши техники снова смогут сделать невозможное», — объявила она.

Telegram-канал «Южный фронт» сообщил, что под ударом в Чугуеве оказался пункт временной дислокации противника. Также удары были нанесены по пункту размещения военной техники, включая радар ЗРК в Балаклее (Харьковская область).

Сообщается об ударах БПЛА в районе Дергачей (пригород Харькова). Подробностей нет.

Еще один удар по энергетической инфраструктуре зарегистрирован в Полтаве. Местная военная администрация сообщила и о прилете по складам одного из предприятий.

Энергетическая инфраструктура попала под удар в Запорожье. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что там прилетело в цех по сборке БПЛА вместе со складом: небольшое подразделение с несколькими операторами иностранного происхождения.

Автор Telegram-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев отмечает, что Украина сейчас закупает электричество у европейских стран, не считаясь с ценами.

«Европу, судя по всему, надуло ветерком — в результате импорт улетел за гигаватт, а пик [импорта на Украину] — за 1,6 ГВт. Как видим, ценник совсем не мешает. Фактически отключения света на Украине сейчас зависят от погоды в Европе», — констатирует «Сам себе энергетик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 18 октября

Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 18 октября «Герани» наносили упреждающие удары по украинским войскам в Сумской области.

«В Сумской области накрыли несколько подразделений, которые бодро шагали в направлении российской границы со злыми умыслами. В одном из мест прилета накрыли какую-то кучку военных СБУ званием не ниже майора. Это второй прецедент за последние пару недель, первый был недавно под Краматорском», — пишет Лебедев в своем Telegram-канале.

В Сновске (Черниговская область) под ударом оказались склады и скопления техники — источники Лебедева утверждают, что там тренировались элитные подразделения ГУР МО Украины.

В Черкассах под ударом оказался цех БПЛА, замаскированный под мебельное производство, и площадка хранения бронетехники около завода «Оптоволокно».

Также сообщается о серии ударов «Гераней» в районе Ильичевска (Одесская область). Подробности неизвестны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

