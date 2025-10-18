«Мы вынуждены»: на Украине признались, что применяют ЗРК над городами

Украинская сторона вынужденно применяет зенитные ракетные комплексы над городами страны, заявил командующий воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко изданию «Судебно-юридическая газета». По его словам, такая мера обусловлена недостаточным количеством систем ПВО для защиты воздушного пространства.

Из-за недостаточного количества ЗРК мы вынуждены иногда применять их над городом. Падение обломков гораздо меньше влечет за собой последствий, чем попадание ракеты с боевой частью, — пояснил Кривоножко.

Целями российских сил на Украине становятся объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления. Удары по украинской инфраструктуре наносятся с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям украинского оборонного комплекса и связанным с ними энергетическим объектам. В Минобороны РФ отметили, что удары стали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

До этого в военном ведомстве информировали, что российские военные нанесли масштабный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. Они использовались в интересах ВПК противника.