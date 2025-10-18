Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:18

Гуф заработал полмиллиарда рублей на билетах на прощальные концерты

Рэпер Гуф продал билетов на три прощальных концерта на 450 млн рублей

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заработал 450 млн рублей на продаже билетов на три своих прощальных концерта, передает Telegram-канал SHOT. Невыкупленными остаются только несколько билетов в вип-ложи на 12 мест стоимостью до 800 тыс. рублей. Концерты пройдут в России и ближнем зарубежье.

При этом отмечается, что звезда не оплачивает штрафы на 12 тыс. рублей. На принадлежащем рэперу автомобиле Chevrolet Tahoe числится десяток нарушений, исполнителя штрафовали за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Если квитанции не будут оплачены в течение двух недель, к делу подключатся судебные приставы.

Ранее рэпера призвали направить прибыль от своих концертов на помощь участникам специальной военной операции. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев считает, что этот шаг станет лучшим способом завершить карьеру для рэпера.

Во время выступления в Екатеринбурге Гуф объявил об уходе со сцены. Он заявил, что его «все достало». Однако концертная программа исполнителя расписана до конца года.

